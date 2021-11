소상공인 10명 중 8명 "위드코로나 긍정적"…매출 회복은 '아직'

중기중앙회, 소상공인 603명 조사

구인구직 계획 소상공인 21% 그쳐

64% "손실보상 제외업종 지원금 필요"

[아시아경제 김보경 기자] 소상공인 10명 중 8명은 단계적 일상회복 대책인 '위드 코로나'를 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 도·소매업, 숙박·음식점업, 예술·스포츠·여가관련서비스업 종사 소상공인 603곳을 대상으로 실시한 '위드 코로나 시행에 대한 소상공인 인식 조사' 결과를 9일 발표했다.

조사 결과 소상공인의 58.7%는 '확진자 급증은 다소 우려되지만, 생업 유지를 위해 위드 코로나 시행은 불가피하다'고 응답했다.

이와 함께 '크게 우려되지 않으며, 위드 코로나는 중단 없이 이뤄져야 한다'는 의견이 22.1%를 기록해 소상공인은 전반적으로 위드 코로나에 대해 긍정적(80.8%) 반응을 보였다.

그러나 소상공인의 62.4%는 위드 코로나 1차 개편을 통한 매출 회복이 코로나19 이전 월 평균 매출의 '25% 미만', 20.2%는 '25% 이상 50% 미만'일 것으로 예상했다. 구인·구직을 계획 중인 소상공인은 전체의 21.2%에 불과했다.

숙박·음식점업, 예술·스포츠·여가관련서비스업 종사 소상공인 대다수(92.8%)는 연말 송년회 시즌인 11, 12월 손님 예약의 증가율이 전년 동기 대비 50% 미만('25% 미만' 85.4%, '25% 이상 50% 미만' 7.4%)에 그쳤다고 답했다.

확진자 급증이 현실화될 경우 필요한 조치는 '영업시간, 사적 모임 인원 등을 부분적으로 제한(40.1%)', '기존 사회적 거리두기 체계로 복귀(28.7%)', '현 위드 코로나 방침 유지(28.2%)'의 순이었다.

소상공인 10곳 중 4곳(39.3%)은 코로나19 방역을 위해 정부의 방역 지침 외에 별도의 조치를 함께 시행 중이거나(27.9%) 시행할 계획(11.4%)이라고 응답했다.

가장 필요한(1순위+2순위) 소상공인 지원책은 '손실보상 제외업종 지원금 지급(64.0%)', '초저금리 정책자금 확대(44.8%)', '대출만기 연장 및 한도 상향(38.1%)'의 순이었다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "코로나19 장기화와 거듭된 사회적 거리두기로 소상공인·자영업자의 피해가 누적된 만큼 위드 코로나 시행은 늦은 감이 있지만 다행스러운 일"이라고 평가했다.

이어 "일상생활 속 철저한 방역 수칙 준수를 통해 위드 코로나를 유지하면서 소상공인 피해 보상과 경영 안정을 함께 달성하기 위한 다양한 지원책이 필요하다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr