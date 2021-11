글로벌 부동산투자사 ‘벤탈그린오크’, 부산신항에 물류센터 진출

부산시, 벤탈그린오크 LEED인증 친환경 물류센터 건립



수출입 기업 물류 경쟁력 강화, 이커머스 협업 고용창출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 글로벌 부동산 투자회사인 벤탈그린오크가 부산에 물류센터를 건립한다.

부산시는 9일 오후 3시 부산시청에서 벤탈그린오크, 부산진해경제자유구역청과 ‘벤탈그린오크 부산 물류센터 건립을 위한 업무협약’을 체결한다고 밝혔다.

협약식에는 박형준 부산시장을 비롯해 김희수 벤탈그린오크 코리아 대표, 차석호 부산진해경제자유구역청 청장 직무대리, 오원세 부산시의원 등이 참석한다.

벤탈그린오크는 미국 뉴욕에 본사를 두고 있는 글로벌 부동산 전문 투자회사로, 부산신항 배후 국제산업물류도시에 2890억원(외자 681억원)을 투자해 ‘BGO 부산 물류센터’를 건립한다.

물류센터는 향후 5년간 총 760여명을 고용할 예정이다.

또 LEED 인증을 통해 BGO 부산 물류센터를 친환경 건축물로 지을 계획이다.

LEED는 자연 친환경적 건축물에 부여하는 미국의 친환경 인증제도이다. 주변의 환경을 해치지 않고 지속 가능한 대지의 계획, 에너지 및 자원의 절감, 실내 환경의 질 등을 고려해 건축에 적용한다.

아시아, 미주, 유럽 등 전 세계적으로 약 80조원의 자금을 운용하고 있는 벤탈그린오크는 올해로 11년 연속 ‘글로벌 부동산 지속가능성 벤치마크(GRESB)’의 ESG 경영리더로 선정됐다.

환경, 사회, 기업지배구조 등 비재무적 요소에 높은 성과를 지향하는 기업으로 평가되고 있다. 또 2050년까지 회사의 모든 부동산 투자 포트폴리오에서 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 발표하기도 했다.

김희수 벤탈그린오크 코리아 대표는 “글로벌 투자사인 벤탈그린오크는 ESG 중심의 장기적 시각으로 투자활동을 펼치고 있으며, 수출입 기업의 물류 경쟁력을 강화하고 이커머스 기업과 협업해 고용 창출 등 지역 경제 활성화에 기여하고 싶다”라고 말했다.

박형준 부산시장은 “ESG 경영의 선도기업인 벤탈그린오크는 환경과 산업을 함께 생각하는 모범적 기업이어서 저탄소 그린스마트 도시를 지향하는 부산시 비전과 일치하는 기업이다”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr