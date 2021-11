GS프레시몰, 프리미엄 한우 상품 '화식한우' 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일이 운영하는 장보기 플랫폼 GS프레시몰은 오는 10일 프리미엄 한우 상품 '화식한우'를 선보인다고 9일 밝혔다.

화식한우는 배합사료를 먹여 키우는 일반 한우와 달리 전통 사육 방식 그대로 볏짚·콩깍지·미강 등 자체 배합한 곡물을 끓여 만든 여물을 먹여 키운 한우다. 화식한우는 지방층이 고루 분포돼 있어 부드러운 육질과 풍부한 육즙을 느낄 수 있으며, 일반 한우 대비 고기 비린내가 확연히 적어 비린내에 민감한 소비자들 또한 부담 없이 즐길 수 있는 점이 가장 큰 특징이다.

GS프레시몰은 최근 한우 매출이 크게 증가하고 있는 매출 분석 데이터를 기반으로 화식한우를 출시하게 됐다. 올해 1~10월 한우 매출은 전년동기대비 138.9% 급증했다. 이는 코로나19 사태이후 고급 먹거리를 추구하는 문화가 확산됨에 따른 것으로 분석된다.

이번 상품 출시를 기념으로 오는 16일까지 화식한우 상품 5종을 제휴카드로 구매할 시 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

GS프레시몰 관계자는 "맛있고 품질 좋은 먹거리를 추구하는 음식 플렉스 문화에 맞춰 프리미엄 한우 상품인 화식한우를 선보이게 됐다”며 “축산 상품을 중심으로 프리미엄 먹거리 라인업을 지속 확대·강화해 갈 방침”이라고 말했다.

