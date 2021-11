'New마태복음'

인류 역사 최고의 베스트셀러인 성경. 오랜 시간, 많은 이들이 성경을 연구했지만, 헬라어가 번역돼 국내에 전해지는 과정에서 수많은 오번역이 존재해온 것이 사실이다. 이에 성경 연구가인 저자는 20년의 시간을 투입해 기존 번역된 마태복음을 다시 번역했다. 공인성경 본문인 스테판 헬라어 사본 원어의 어원을 한 글, 한 단어로 고정해 일대일로 직역했다. 한 단어가 30개 이상의 한글 단어로 번역되기도 하는 번역 왜곡 현상을 바로잡은 ‘정확한 성경’으로 평가받는다.

(박경호 지음/히브리어헬라어번역출판사)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr