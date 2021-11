화이자 "먹는 코로나 치료제 나와도 백신은 계속 맞아야"

"부스터샷 접종 시 예방효과 95% 복원"

[아시아경제 김서현 기자] 코로나19 백신에 이어 최근 먹는 치료제까지 개발한 화이자가 "치료제의 효과가 뛰어나다고 해서 백신 접종의 필요성이 줄어드는 것은 아니다"라고 강조했다.

랄프 르네 라이너르트 글로벌 화이자 백신사업부 의학부 사장은 8일 오후 한국화이자제약이 개최한 기자 상대 강연에서 "화이자는 백신과 항바이러스제 개발에 모두 매진해야 한다"며 이같이 밝혔다.

라이너르트 사장은 "항바이러스제의 효과가 좋다고 해서 바이러스 감염 자체를 막을 수는 없으며, 감염이 이뤄지기 전에는 백신만이 코로나19를 예방할 수 있다"고 강조했다.

그러면서 화이자 백신 2차 접종 후 6개월 정도 지나면 유증상 감염 예방 효과가 40%대로 감소하지만, 이때 부스터샷(추가 접종)을 맞으면 면역반응이 다시 강화돼 예방 효과가 95% 가까이로 돌아온다는 부스터샷 관련 분석 결과를 공유했다.

우리나라의 경우 현재 고위험군과 1회만 맞는 얀센 접종자에 대해서만 부스터샷 접종이 이뤄지고 있다. 라이너르트 사장은 '고위험군 외 일반 성인도 부스터샷을 맞아야 하느냐 '는 질문에는 직접 답하지 않고 "데이터를 보면 부스터샷이 안전하다"고 설명했다.

한편 라이너르트 사장은 화이자의 코로나19 백신 임상시험이 부실하게 이뤄졌다는 내용이 영국 국제학술지 '브리티시 메디컬저널(BMJ)'에 게재된 것에 대해서는 "해당 내용을 인지하고 검토하고 있으며 관련 절차가 진행 중"이라고 일축했다.

이어 "학회지가 화이자에 먼저 연락을 취해서 분석을 요청하지 않았던 것이 조금 애석했다"며 "임상시험 결과와 실제 세계 데이터가 정확하게 일치했다는 것을 우리가 기억해야 한다"고 덧붙였다.

