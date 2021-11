文대통령, 축하 난 보내려 했지만…尹 일정 등으로 '불발'

[아시아경제 나주석 기자] 문재인 대통령이 윤석열 국민의힘 대선후보에게 축하 난을 전달하려 했지만, 일정 문제 등으로 만남이 성사되지 않았다.

8일 윤 후보 캠프 관계자는 "오늘 이철희 청와대 정무수석이 (대선후보 지명 관련해) 축하 메시지를 전달하는 것을 두고서 실무자 간 협의가 진행됐지만 윤 후보 일정 때문에 취소됐다"고 전했다.

알려진 바에 따르면 이날 이 수석은 오후 2시께 윤 후보를 만나 문 대통령의 난을 전달할 계획이었다.

윤 후보 측 관계자는 "오늘 윤 후보 일정이 워낙 많았다"며 "국회의장단 예방이랑 헌정회 일정까지 쭉 이어지는 바람에 일정을 좀 조정해서 편하게 보자고 한 것 같다"고 설명했다.

이 관계자는 "일정을 조정할 것일 뿐 의도적으로 그런 것은 아니다"라며 전했다.

다만 일각에서는 문 대통령과 대립각을 세워 정권교체의 필요성을 역설해왔던 윤 후보 측에서 이 수석과의 만남 등을 껄끄러워 한 것이 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

만남 일정 등도 불확실한 상황이다. 윤 전 총장은 "윤 후보가 모레 광주와 봉하마을을 방문할 계획"이라며 "적절한 타이밍에 맞춰 조절하지 않을까 한다"고 말했다.

