"못 배워서 택시 하냐" 택시 기사 향한 폭언·폭행 언제 근절될까

지난해 택시기사 상대로 한 승객 폭행사건 전국적으로 77건

택시 운수종사자 74% "승객의 폭언이나 폭행 경험"

서울시, 자동 신고 시스템 12월 도입 예정

연말까지 법인·개인택시 500대에 격벽 설치 지원

[아시아경제 김소영 기자] 택시기사를 향한 승객의 폭언과 폭행 등이 끊이지 않고 발생하고 있어 이로부터 택시기사들을 보호할 대책 마련이 시급한 상황이다. 이 같은 일은 대부분 만취 승객과 택시 요금을 둘러싼 갈등이 벌어지면서 일어나는 경우가 많다.

서울의 한 40대 택시기사가 지난 5일 새벽 택시 요금을 두고 시비가 붙은 20대 남성 승객 A씨로부터 심한 폭언과 폭행을 당했다며 일부 방송 매체에 사건 당시 블랙박스 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 A씨는 "무슨 대학 나왔냐", "못 배워서 택시 기사 하냐" 등 인신공격이 포함된 폭언을 하며 발로 차고 주먹을 휘두른 것으로 알려졌다.

패륜적인 발언도 서슴지 않았다. A씨는 "진짜 불쌍해. 네 엄마가 가진 게 없길래 이렇게 택시 타고 있어? 너 우리집 얼마인지 알아? 미안한데, 15억이야"라며 "나 스물여덟이야. XX 건방지게 돈도 못 버는 XX가. 나이 X 먹고 XX 할 수 있는 게. 네 엄마 아빠가 그래. 엄마 욕해봐 빨리"라는 발언이 이어졌다.

이뿐만이 아니다. 지난달 18일 인천에선 60대 택시기사를 폭행해 중태에 빠뜨린 50대 남성 B씨가 경찰에 붙잡혔다. 당시 B씨는 주취 상태로, 신고를 받고 출동한 경찰관에게도 폭행을 행사한 것으로 알려졌다.

지난 6월27일 제주에선 술에 취한 30대 남성 C씨가 택시 주행 경로가 마음에 들지 않는다는 이유로 소란을 피우다 택시기사의 얼굴을 주먹으로 수차례 때려 집행유예를 선고받기도 했다.

전국택시연맹의 조사 결과 택시기사를 상대로 한 승객의 폭행 사건이 지난해만 전국적으로 77건 발생했다. 또 서울시가 지난 2015년 개인택시 기사 500명과 법인택시 회사 91개 대상으로 한 조사에 따르면 택시 운수종사자의 74%가 승객의 폭언이나 폭행을 경험했다고 답했다.

경찰청은 지난 10년간(2008년~2017년) 34980건의 운행 중인 자동차 운전자에 대한 폭행 사건이 발생했다고 밝혔다. 다만 검거된 폭행범에 대한 구속비율은 1% 수준을 유지하고 있다고 덧붙였다. 연도별 구속 건수와 조치율은 △2010년 31건(0.8%), △2011년은 31건(0.9%) △2012년 17건(0.5%) △2013년 29건(0.9%) △2014년 28건(0.9%) △2015년 25건(0.8%) △2016년 5월 말 12건(0.9%) 등이다.

대학생 정모씨(24)는 "평소 택시를 자주 이용하는데 기사님의 이야기를 듣다 보면 정말 세상에 별사람 다 있는 것 같다"며 "승객 한 명의 밝은 인사 하나만으로도 하루종일 기쁘게 생활하시는 분들인데 이런 소식을 접할 때마다 정말 마음이 아프다"고 안타까워했다.

12년째 택시 운전을 하고 있다고 밝힌 김모씨(61)는 "요금 문제로 사소하게 실랑이를 벌이는 경우는 예삿일이다. 예전에는 승객이랑 이런저런 이야기 나누는 게 하나의 재미였는데 요즘은 그저 아무 말 없이, 아무 탈 없이 타고 내리시는 분들이 가장 좋다"고 털어놨다.

이에 일각에선 긴급버튼, 격벽 설치와 같은 보호 조치 마련과 함께 처벌 강화에 대한 의견이 나온다. 택시 또한 버스와 같이 격벽 설치를 의무화해야 한다는 목소리가 높다. 현재 승·하차 등을 위해 일시 정차한 상황을 포함해 운행 중인 자동차의 운전자를 폭행하거나 협박하면 5년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

서울시는 지난 9월29일 "운전기사 폭행 등 돌발 상황에 대비해 위급 상황 때 카드 결제기 버튼만 누르면 112에 신고되는 자동 신고 시스템을 12월 도입한다"고 밝혔다. 이와 함께 연말까지 법인·개인택시 500대에 운전자 보호를 위한 격벽 설치를 지원하기로 했다.

백호 서울시 도시교통실장은 "택시기사를 폭행으로부터 보호하는 것은 시민이 안전하게 대중교통을 이동할 수 있는 환경을 조성하는 것"이라며 "택시 내 보호 격벽 설치, 즉시 신고 시스템 구축 같은 보호대책을 가동하는 동시에 택시기사를 존중하는 문화가 정착될 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

전문가는 택시기사 폭행 등에 대한 가중처벌 필요성을 강조했다. 이윤호 동국대학교 경찰행정학과 교수는 YTN과 인터뷰에서 "아주 취약한 사람들에 대한 범죄는 가중처벌한다. 예를 들어 여성, 노인, 아동이나 장애인처럼. 택시기사도 마찬가지"라고 밝혔다.

