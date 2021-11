[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 지하 1층 행사장에서 숨 쉬는 웰빙 옹기로 유명한 '당아리' 팝업스토어를 진행하고 있다고 8일 밝혔다.

당아리는 통 항아리 옹기를 사각형으로 디자인을 변형시키고 합성수지 뚜껑을 결합한 식품 보관용 밀폐용기이다.

점토로 만든 길그릇으로 미세한 기공 구조가 온도와 습도 조절에 용이해 김치, 발효식품 보관에 좋고, 음식을 신선하고 오래 보관할 수 있다.

행사기간은 오는 11월 18일까지 진행할 예정이며 기획상품으로 대형·중형·소형·종지형이 있으며 황토옹기 8P를 19만4000원에 구매할 수 있다.

