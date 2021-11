'요소수 판매 사기' 신고 34건 접수…"피해예방 수칙 지켜야"

경찰, 책임수사관서 지정 집중 수사

[아시아경제 이관주 기자] '요소수 품귀 사태'를 노린 사이버 사기가 기승을 부리자 경찰이 각별한 주의를 당부하고 나섰다.

경찰청 사이버범죄수사과는 8일 "최근 요소수 품귀 현상을 틈탄 요소수 판매 관련 사기가 사이버범죄신고시스템(ECRM)으로 34건 접수됐다"고 밝혔다.

경찰은 책임수사관서를 지정해 요소수 사기 사건을 집중 수사하고, 다액 사건은 각 시도경찰청 사이버범죄수사대에서 수사하도록 하는 등 엄정 단속할 방침이다.

경찰은 사이버사기 피해 예방을 위해 ▲시가 대비 지나치게 저렴한 상품에 주의할 것 ▲거래 전 경찰청 '사이버캅' 앱을 통해 판매자 전화·계좌번호가 신고된 이력이 있는지 확인할 것 ▲거래 시 가급적 직접 만나 거래하거나 안전결제 서비스를 이용할 것 등을 당부했다.

경찰 관계자는 "사이버사기 피해를 입었을 때는 사이버범죄신고시스템을 통해 신고하거나 가까운 경찰서에 방문 신고해달라"고 강조했다.

