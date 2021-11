공수처, '고발사주' 이어 '판사사찰 의혹'까지 윤석열 압박…추가 입건

사세행 고발…수사2부 배당

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 8일 ‘판사사찰 문건’의혹으로 윤석열 국민의힘 대선후보를 입건하면서 윤 후보에 대한 공수처의 수사 전선이 확대되고 있다.

앞서 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 지난 6월 ‘판사사찰 문건’을 불법 작성하고 이와 관련한 수사를 막았다며 당시 윤 전 검찰총장 등을 공수처에 고발한 바 있다.

윤 후보 입건 사실은 사세행이 이날 공수처로부터 받은 통지서를 공개하면서 알려졌다. 사건은 수사 2부로 배당됐다. 사세행은 윤 전 총장과 조남관 법무연수원장(전 대검 차장검사), 조상철 전 서울고검장, 한동훈 전 대검 반부패·강력부장, 성상욱 전 대검 수사정보2담당관 등 전현직 검찰 관계자 6명을 직권남용·직무유기 혐의로 고발했다. 공수처는 피고발인 6명 가운데 윤 전 총장만 피의자로 입건했다.

윤 후보는 이 사건 외에도 ‘옵티머스 펀드 사기 부실 수사’, ‘한명숙 전 총리 모해위증교사 수사 방해’ 의혹 등에 대해 공수처로부터 수사를 받고 있다.

윤 후보가 검찰총장 재직시절 여권 인사들에 대한 고발을 야당에 사주했다는, ‘고발사주’ 의혹도 윤 후보를 겨냥하고 있다. 공수처는 이 의혹과 관련해 대검 감찰부로부터 윤 후보가 총장 시절 함께 일한 대변인들의 공용 휴대전화를 수거해 가 논란이 일고 있다. 대검 감찰부에서 임의제출 형식으로 이 휴대전화를 가져가 포렌식했고 최근 공수처가 압수수색을 통해 이 전화기와 포렌식한 자료들을 가져갔다. 법조계에선 이를 두고 ‘하청 감찰’이 이뤄졌다는 비판이 나오고 있다.

