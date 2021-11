이제훈·박정민·손석구·최희서 '언프레임드' 12월8일 왓챠 공개[공식]

[아시아경제 이이슬 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠가 오리지널 숏필름 프로젝트 '언프레임드'를 다음달 공개한다고 8일 밝혔다.

'언프레임드'는 프레임에서 벗어나 새로운 가능성을 탐색하는 배우 박정민, 손석구, 최희서, 이제훈이 마음속 깊숙이 품고 있던 이야기를 직접 쓰고 연출한 숏필름 프로젝트로, '반장선거'·'재방송'·'반디'·'블루 해피니스'로 구성됐다.

이날 왓챠는 연기에서 연출로 영역을 확장한 박정민, 손석구, 최희서, 이제훈의 촬영 현장을 담은 메이킹 영상을 공개했다.

네 감독은 각자 프로젝트에 참여했던 소회를 밝히며 영화란 수많은 사람들이 함께 만들어가는 작업이고, 그렇기 때문에 '언프레임드'에 참여했던 경험이 더욱 값진 일이었다고 전했다.

함께 공개된 티저 포스터 속 ‘영화, 프레임을 지우다’라는 카피는 직접 연출한 영화를 통해 틀을 넘어서는 자신만의 시선을 선보일 네 감독에 대한 기대감을 높인다.

'언프레임드'는 12월 8일 왓챠에서 공개된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr