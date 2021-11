이혼 7년만에 이영범 "여배우와 바람피운 적 없어"[전문]

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이영범이 전 부인인 개그우먼 노유정의 '불륜' 주장에 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

이영범은 7일 "2015년 이혼 후 공인으로서 원만한 결혼생활을 유지 못 하고 이혼하게 되어 죄송하다는 말씀을 시청자 여러분께 드린 바 있다"고 운을 뗐다.

그는 "이후 제 결혼생활에 대한 이런저런 보도를 접하고, 하고 싶은 말도 많았지만, 최대한 인내하며 개인적으로 회한과 참회의 시간을 보냈다"고 전했다.

이영범은 "모 여배우와 바람을 피웠다느니 하는 그런 사실이 없다"고 주장했다.

이어 "앞으로 저를 인격살인 하는 자들에 대하여는 끝까지 추적하여 강력한 법적조치로 법의 심판을 받도록 할 것"이라고 강조했다.

앞서 노유정은 지난달 29일 배우 출신 무속인 정호근이 운영하는 온라인 방송에 출연해 "전 남편 이영범이 불륜을 저질러 결혼이 파탄 났다"고 주장했다.

노유정은 당시 이영범과 불륜을 저지른 여성 배우를 아직도 용서하지 못한다고 토로하며 "(여배우가) TV에 나오면 너무 힘들다. 그런데도 내가 발산을 못 하는 이유는 정말 우리 아이들 때문"이라고 털어놨다.

이영범과 노유정은 1994년 결혼했으나 4년 별거 끝에 2015년 4월 합의 이혼했다. 슬하에 두 자녀를 뒀다.

이하 이영범 입장전문

안녕하세요. 배우 이영범입니다.

최근 유튜브를 비롯한 인터넷 매체 등에 저에 관한 내용들이 떠돌고 있어서 이렇게 제 입장을 말씀드리게 된 것을 이해해 주시기 바랍니다.

저는 2015년 이혼 후 공인으로서 원만한 결혼생활을 유지 못하고 이혼하게 되어 죄송하다는 말씀을 시청자 여러분께 드린 바 있습니다.

그 이후 제 결혼생활에 대한 이런저런 보도를 접하고, 하고 싶은 말도 많았지만 최대한 인내하며 개인적으로 회한과 참회의 시간을 보냈습니다.

그런데 최근에 여배우의 실명을 거론하며 유튜브를 비롯한 인터넷 매체에 떠도는 허무맹랑한 말들에 대해서 분노와 함께 더 이상 인내할 수 없는 지경에 이르게 되었습니다.

결론부터 말씀드리면 모 여배우와 바람을 피웠다느니 하는 그런 사실이 없습니다.

이에 경고합니다. 지금 저를 음해하고 모욕하고 있는 유튜브 채널 개설자들은 즉시 내려주시기 바랍니다. 그리고 이에 기반하여 악성 댓글을 쓴 사람들은 모두 삭제해 주기 바랍니다.

그리고 앞으로 저를 인격살인하는 자들에 대하여는 끝까지 추적하여 강력한 법적조치로 법의 심판을 받도록 할 것입니다.

시청자 여러분께 좋은 소식으로 인사 드리지 못해 거듭 죄송하다는 말씀드립니다. 감사합니다.

