새 뉴욕시장 "학교서 가상화폐 교육해야"

[아시아경제 권재희 기자] 에릭 애덤스 미국 뉴욕시장 당선인이 취임 전부터 "학교에서 가상화폐 교육을 해야한다"며 또 한번 '친 가상화폐' 행보를 보였다.

7일(현지시간) 애덤스 당선인은 CNN과의 인터뷰에서 학교가 가상화폐와 관련 기술을 가르쳐야 한다고 말했다.

그는 "블록체인과 비트코인에 대해 말하면 젊은이들이 '그게 뭔가요?'라고 묻는다"며 "이는 전 세계 상품 및 서비스에 지불할 새로운 수단을 뜻한다"고 말했다. 이어 "학교에서 이 기술을 비롯해 새로운 사고방식을 가르쳐야 한다"고 말했다.

뉴욕시 기업이 비트코인 등 가상화폐를 받아들이도록 장려할 것이냐는 질문에는 "살펴볼 예정이고 신중하게 접근할 것"이라며 "바로잡을 것"이라고 말했다.

앞서 지난 4일 애덤스 당선인은 시장으로 취임하면 첫 3개월 급여를 비트코인으로 받겠다면서 가상화폐 산업 지원을 선언했다.

이는 최근 재선에 성공한 프랜시스 수아레스 마이애미 시장이 두 번째 임기 첫 월급을 "100% 비트코인으로 받을 것"이라고 밝힌 데 응수한 것으로 보인다.

마이애미는 가상화폐 육성에 적극 나선 도시로, 애덤스 당선인 또한 '가상화폐 수도'를 놓고 경쟁에 뛰어들게 됐다.

