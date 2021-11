교보인문학석강, ‘질병의 시대를 향한 제언’

2021 교보인문학석강

서울대 노어노문과 박종소 교수의 3연강

사전신청 통해 온라인 생중계 참여 가능

[아시아경제 서믿음 기자] 교보문고, 대산문화재단, 교보생명은 도스토옙스키 탄생 200주년을 맞아 박종소 서울대 노어노문과 교수를 초청하여 교보인문학석강 ‘표도르 도스토옙스키 읽기: 질병의 시대를 향한 예언’을 개최한다.

강연은 이달 17일 오후 3시 온라인 생중계 되며 사전 신청자들에게는 당일 생중계 URL을 안내한다. 신청방법은 대산문화재단과 교보문고 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 강연 영상은 대산문화재단 유튜브 채널에서 공개할 예정이다.

‘질병의 시대를 향한 예언’을 주제로 한 이번 강연에서는 타자와 공동체에 대한 진지한 성찰과 비판, 그리고 그 해결의 씨앗을 품고 있는 도스토옙스키 작품 읽기가 오늘날에도 유효한 이유를 박종소 교수와 함께 살펴본다. 강연별 주제는 ▲1강: 전기론 - ‘순간이 영원이 되다’ ▲2강: 시대론 - ‘돼지 떼, 죽음을 향해 비탈길을 내달리다’ ▲3강: 주제론 - ‘변증법 대신 삶이 찾아오다’이다.

도스토옙스키는 작가 자신이 살아간 19세기 후반 제정 러시아의 삶의 모습을 고스란히 담아낸 작가이다. 신앙이 과학과 이성으로 대체되고, 물질주의와 이기주의가 팽배해지던 시대에 ‘혼의 리얼리스트’ 도스토옙스키는 지하 생활자, 살인범, 백치, 허무주의자, 수도승, 민족주의자, 호색한, 사회주의자 등을 주인공으로 소환해 ‘인간은 어떤 존재이며, 인류 공동체는 어디로 나아가야 하는가?’라는 질문을 던졌다.

한편, 시민들에게 수준 높은 인문학 강연을 선보이기 위해 2013년부터 시작된 ‘교보인문학석강’은 우리의 삶과 인문학에 대한 깊은 통찰력과 지혜를 대중들에게 제공하고 있다.

