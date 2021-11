롯데인재개발원, '제1회 한국인력개발 대상' 수상

[아시아경제 김유리 기자] 롯데인재개발원은 지난 5일 '제1회 한국인력개발 대상'을 수상했다고 8일 밝혔다. 올해 최초로 시행되는 '한국인력개발 대상'은 사단법인 한국인력개발학회가 최근 2년 간의 인력개발 활동을 심사해 우수 기관 및 개인에 수여하는 상이다.

롯데인재개발원은 코로나19로 오프라인 교육이 어려운 점을 고려해 비대면 중심의 온·오프라인 통합 학습 플랫폼을 구축하고 지난해 4월 전 교육 과정을 비대면으로 전환했다. 롯데인재개발원은 지난해 7월 비대면 학습 수준 향상을 위해 비대면 교수법과 과정 운영 경험을 담은 가이드북을 제작해 주요 그룹과 국가기관, 공공단체에 배포했다. 이달 메타버스 플랫폼 '게더타운'을 활용해 학습 활동의 현실감을 높인 비대면 교육과정을 추가 진행할 예정이다.

롯데인재개발원은 신격호 창업주의 인재 경영철학을 엿볼 수 있는 곳으로 1993년 개원 이후 신입사원, 핵심인재 육성 프로그램 등을 진행했다. 회사는 "오산캠퍼스 부지는 신격호 창업주가 공장을 지으려고 매입한 개인 재산이었지만 인재양성을 위해 무상에 가까운 금액으로 회사에 기부하며 인재개발원을 짓도록 했다"고 설명했다.

롯데는 앞으로도 창업주의 인재 경영철학을 반영한 핵심 인재육성을 위해 노력한다는 계획이다. 2019년 9월 리빌딩이 진행되던 롯데인재개발원 오산캠퍼스를 방문한 신동빈 롯데 회장도 "인재 육성에 대한 지원은 결국 롯데 미래에 대한 투자"라며 "핵심 인재를 키워낼 최고의 시설로 꾸미는데 투자를 아끼지 말아달라"고 강조한 바 있다.

