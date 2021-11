우아한형제들, 정규직 전환형 인턴 모집…서류접수 22일까지

잔여 1학기 장학금 지원

12일 유튜브 채용 설명회

메타버스로 실시간 상담

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 '2021년 하반기 채용전환형 우아한인턴'을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 인턴십은 미래 푸드테크 산업을 이끌어 나갈 우수한 인재를 선제적으로 확보, 육성하고자 마련됐다.

모집 직무는 ▲ 프로덕트 매니저(PM) ▲디자인 ▲마케팅 ▲MD 등 4개 분야이며 20여명 규모로 선발할 계획이다. 합격자는 내년 1월 시작하는 8주 간의 인턴십 과정 종료 후 심사를 통해 정규직으로 최종 입사하게 된다.

서류는 8일 오후 2시부터 22일 오후 6시까지 우아한형제들 채용 사이트에서 접수할 수 있다. 서류 합격자를 대상으로 한 면접 전형과 최종 합격자 발표는 12월 중 실시된다. 인턴십 과정은 내년 1월 4일부터 2월 25일까지 총 8주 간이다.

정규직 입사는 인턴십 이후 전환 심사를 거친 대상자의 학교 졸업 시기에 따라 순차적으로 이뤄진다. 특히 졸업 예정자의 경우 졸업 직후 입사를 조건으로 잔여 1학기 장학금을 우아한형제들이 지원한다. 기졸업자는 전환 심사 통과 즉시 정규직으로 입사한다.

아울러 안정적인 재택 근무 환경을 구축한 우아한형제들은 이번 인턴십 합격자에게도 현 임직원과 동일한 월 10만원의 재택근무지원금을 지급할 방침이다. 또 도서구입비 지원, 웰컴 쿠폰 및 웰컴 키트 제공 등의 복리후생도 적용된다. 인턴십에 대한 자세한 사항은 8일 오후 2시에 오픈하는 우아한인턴 채용 안내 홈페이지에서 확인할 수 있다.

우아한형제들은 회사와 지원 직무에 대한 정보를 제공하는 다양한 프로그램을 마련했다. 오는 12일 오후 4시에는 배민 유튜브 공식 채널 생중계를 통한 채용 설명회가 열린다. 온라인 채용 설명회에서는 각 부서별 담당자의 직무 안내와 '배민다움'으로 알려진 특유의 기업 문화 소개를 비롯해 인턴십 채용 Q&A 세션 등이 진행된다.

17일에는 메타버스 플랫폼 '게더타운'을 활용한 실시간 상담부스도 운영돼 가상공간에서 우아한형제들 현직자들이 지원자의 고민을 시원하게 풀어줄 계획이다. 메타버스 채용상담은 우아한인턴 채용 안내 홈페이지에서 사전 신청한 지원자에 한해 참여할 수 있다.

박일한 우아한형제들 조직문화혁신부문장은 "성장 잠재력을 갖춘 분들이 실무 경험을 통해 자신의 역량을 강화할 수 있는 좋은 기회인 만큼, 많은 지원과 관심 바란다"며 "치열한 시장 경쟁에서 주도권을 놓지 않기 위해 앞으로도 다양한 분야의 인재 확보에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.

