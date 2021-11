[클릭 e종목]원익IPS, 내년 실적은 뚜렷한 상저하고

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 8일 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 39,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,200 2021.11.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성의 240조 투자…원익IPS 등 소부장 비중 확대하라[클릭 e종목]원익IPS, 반도체 장비 국산화의 원조다운 실적연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만6000원을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 2022년 선행 주당순자산가치(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 2.4배를 적용한 것이다.

4분기 매출은 2079억원(-44% QoQ), 영업적자 165억원(적자전환 QoQ)으로 예상한다. 일부 국내외 디스플레이 장비 입고가 2022년으로 이연되며 당사 직전 추정치에서 하향 조정했다. 또한 4분기는 일회성 비용이 반영되는 분기로 판매관리비가 증가할 것으로 예상되며 분기 영업적자가 예상된다.

다만 2022년 연간 1조3560억원(+7% YoY), 영업이익 1977억원(+14% YoY)을 전망한다. 분기 실적 흐름은 상저하고다. 이수빈 대신증권 연구원은 "2022년 장비 수주 기대감은 삼성전자의 평택3공장(P3)과 미국 파운드리 투자로 대부분이 하반기에 집중될 것으로 예상되기 때문에 하반기로 갈수록 매출 증가가 예상된다"면서 "고객사의 공정 내에서 동사 점유율은 지속적으로 확대 중으로 고객사 설비투자 규모가 축소되더라도, 점유율 확대로 동사는 경쟁사 대비 매출 확대가 가능할 것으로 전망한다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr