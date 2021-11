안철수 "내년 대선 '음주운전vs초보운전' 선택 강요받아"

[아시아경제 금보령 기자] 대선 출마를 선언한 국민의당 안철수 대표가 내년 대선을 놓고 "국민들은 두 가지 선택을 강요받고 있다. 음주운전자와 초보운전자 중 한사람 뽑아라(는 것)"이라고 말했다.

안 대표는 7일 오전 서울 마포 한 스튜디오에서 진중권 전 동양대 교수와 '대한민국 혁신 논쟁, 선을 넘다' 북 콘서트를 개최했다. 이들은 2030세대 청년 50여명과 함께 1시간30분 동안 토론을 진행했다.

안 대표는 "이런 사람들(음주운전자와 초보운전자)에게 대한민국 운명을 맡겨달라는 게 있을 수 없다 생각한다"며 "저도 국민에게 새 선택지를 드리기 위해 어렵게 나섰다"고 설명했다.

이어 그는 "2012년 국민께서 왜 저를 (정치로) 부르셨는지 생각해보니 산업화 시대가 지나고 4차 산업혁명으로 가는 시점에 있어 저처럼 IT, 의학, 경영, 교육 현장에서의 다양한 경험을 가진 사람은 시대를 바꿀 수 있지 않겠느냐는 (생각이 있었겠다는) 깨달음을 부끄럽게 몇 년 전에 깨닫게 됐다"며 "그걸 완수하기 위해 (지금까지) 실패를 선택했다. 어려운 길이지만 결국 국민이 세상을 바꿀 힘을 갖고 있는데 이번에도 국민이 깨닫고 세상을 바꾸길 호소하기 위해 어려운 길을 걷고 있다"고 말했다.

이날 진 전 교수는 제3지대 필요성을 설명하기도 했다. 진 전 교수는 "최악과 차악 선택지가 강요되는데 그걸 거부할 필요 있다고 생각한다"고 강조했다.

진 전 교수는 또 "대통령 결선투표제 도입해야 한다. 안되니까 사표심리 하면서 내가 원하지 않는 후보 찍게끔 강요하는 시스템"이라며 "국민도 짜증나고 임계점에 왔다. 두 당이 번갈아가면서 입증했다. 이거 언제까지 해야 되나 문제의식 갖고 있다"고 얘기했다.

안 대표와 진 전 교수는 다섯 번의 대담을 엮은 '대한민국 혁신 논쟁, 선을 넘다'를 지난 5일 출간했다. 이들은 '더 좋은 대한민국'을 만들기 위한 미래 담론과 해법을 논의했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr