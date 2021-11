문승욱 산업부 장관, 9일 방미…반도체 공급망·철강 현안 논의

美 행정부, 싱크탱크, 업계 면담 예정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부장관이 미국을 방문해 우리 반도체 기업의 공급망 정보 제출 및 한국산 철강에 대한 미국의 수출 제한 문제를 논의한다.

7일 산업부에 따르면 문 장관은 오는 9~11일 워싱턴 D.C.를 방문할 계획이다.

이번 방미는 지난 5월 한미 정상회담을 계기로 양국 관계가 공급망, 첨단기술 등 경제협력으로 확대되면서 후속 협력성과를 가속화하기 위한 방안을 논의하는 차원이다. 특히 최근 반도체 공급망 관련 협력, 철강 232조 등 대미 통상현안에 대한 논의도 이뤄질 예정이다.

아울러 한미 상무장관 회담 및 에너지장관 회담 개최를 비롯해 미국 행정부, 싱크탱크 및 업계 등과도 면담할 계획이다.

산업부 관계자는 "한미 정상회담 이후 양국간 우호적 경제 파트너십 관계를 지속 강화하고 국익을 위한 다방면의 지원활동을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

