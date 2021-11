김동연측 "윤석열, '기회공화국' 슬로건 표절…눈 가리고 아웅"

[아시아경제 금보령 기자] 대선 출마를 선언한 김동연 전 경체부총리 측은 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 '슬로건'을 표절했다고 주장했다.

김 전 부총리 캠프의 송문희 대변인은 6일 논평을 내고 "윤 후보가 국민의힘 대통령 후보 수락연설에서 '기득권의 나라에서 기회의 나라로 바꾸겠다'고 했다"며 "'(가칭)새로운물결' 김 전 부총리의 대표 슬로건인 '기득권공화국을 기회공화국으로'를 그대로 표절했다"고 밝혔다.

송 대변인은 "아연실색하지 않을 수 없다"며 "'공화국'을 '나라'로 눈 가리고 아웅하는 식으로 슬쩍 바꿨다"고 지적했다.

이어 그는 "슬로건 표절은 논문 표절과 마찬가지로 부도덕한 행위"라며 "윤 후보 부인의 논문 표절 논란이 아직 식지도 않은 마당에 김 전 부총리의 대표 슬로건을 백주에 아무 거리낌없이 베꼈다"고 비판했다.

송 대변인은 또 "윤 후보는 이번 대선은 '상식과 비상식의 싸움'이며 자신은 '공정의 상징'이라 주장했다"며 "묻게 된다. 슬로건 표절이 윤 후보가 주장하는 공정과 상식인가"라고 꼬집었다.

그러면서 송 대변인은 "그런 생각으로 나라의 미래를 책임질 대통령이 되겠다는 생각이라면 지금이라도 당장 접는 편이 낫다"며 "국민으로부터 '준비 안 된 카피맨'이라는 조롱은 받지 않길 바란다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr