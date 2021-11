위드 코로나 이후 첫 주말 집회…곳곳 교통 체증도

[아시아경제 이정윤 기자] 위드 코로나 전환 이후 첫 주말인 6일 광화문 등 서울 도심에 집회 시위 참가들이 집결했다. 이날 총 3000여 명 규모의 20여개 단체가 집회를 열겠다고 신고한 가운데 참가자들은 도심 곳곳에 자리를 잡았다.

천만인무죄석방본부는 중구 태평로 일대에서 약 1200명이 운집한 가운데 박근혜 전 대통령의 탄핵 무효와 석방을 주장했다.

기후위기 비상행동에서는 350여명이 종로구 연건동 서울대병원 앞에 모여 정부에 더욱 과감한 탄소 감축 정책을 요구했다.

이 밖에도 보수 성향 단체 등 여러 곳에서 온 200여 명이 종로구와 중구 도심 일대에서 집회 시위를 벌이면서 도심에 약 1800명이 몰려 곳곳에서 교통 혼잡이 빚어졌다. 강남 일대에도 100명가량이 집회 시위로 운집했다.

집회가 열린 종로구와 중구 외에도 영등포, 목동, 마포, 성수, 사당 등과 강남 대부분에서 교통 체증이 일부 있는 상황이다.

그간 코로나19 확산 방지를 위해 서울 전역에서 1인 시위를 제외한 집회·시위가 금지됐으나 이달 1일부터 단계적 일상회복이 시작되면서 접종 완료자나 음성확인자가 참가하면 최대 499명까지 모이는 것이 가능해졌다.

이에 따라 지난달 총 44건이었던 서울 집회 시위 신고 건수가 이달 1~5일에만 293건으로 급증했다.

