"13만원에 샀는데"…독일서 발견된 마야 시대 유물 본국으로 반환

[아시아경제 권서영 기자] 독일의 한 농가 지하실에서 마야 시대 유물이 발견되어 멕시코와 과테말라로 반환됐다.

5일(현지시간) 독일 현지 매체 도이치벨레 등은 독일 작센안할트주 정부가 베를린에서 독일 주재 멕시코·과테말라 대사에게 인물상과 그릇 등 유물 13점을 반환했다고 보도했다. 이 유물은 서기 250~850년 사이 제작된 것으로, 이 중 11점은 현재의 과테말라에서 만들어진 것이며 나머지 2점은 멕시코시티 인근에서 형성됐던 테오티우아칸 문명의 유물로 드러났다.

13점의 유물은 지난해 작센안할트주의 한 농가 지하실에서 발견됐다. 농가의 옛 소유주는 2007년부터 벼룩시장에서 산 유물을 제2차 세계대전 당시 사용됐던 할아버지 소유의 총 2자루와 함께 지하실에 보관해왔다. 그는 지난해 경찰에 연락해 자신이 불법 무기를 소유하고 있다고 신고했으며, 이에 농가를 찾은 경찰은 신문지에 싸여 있던 유물을 함께 발견했다.

도이치벨레에 따르면 소유주는 지난 2003년 라이프치히의 한 벼룩시장에서 이 물건들을 단돈 100유로(약 13만7000원)가량에 사들였다. 다만 그는 이 유물들이 어디에서 만들어진 것이고 어떤 가치가 있었는지 알지 못했다고 설명했으며 경찰은 도굴꾼들이 훔친 유물을 암시장에 내다 판 것으로 추측했다.

유물을 돌려받은 멕시코와 과테말라 대사는 훌륭한 모범 사례라며 유물을 개인적으로 소장하고 있는 다른 이들도 선례를 따라주길 희망한다고 밝혔다. 라이너 하젤로프 작센안할트 주지사는 "옛 식민지에서 약탈·도난당한 물건들은 박물관뿐 아니라 지하실이나 다락에도 있다"라며 "문화재 불법 거래에 대한 경각심을 일깨우기 위해 반환식을 마련했다"라고 설명했다.

