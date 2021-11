[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 구포역 인근 식당가에서 한 남성이 흉기를 휘둘러 40대 남성이 숨졌다. 경찰은 달아난 남성을 쫓고 있다.

6일 부산 북부경찰서에 따르면 전날인 5일 오후 6시 34분께 북구 구포동의 한 식당 골목길에서 A 씨가 흉기로 B(40대) 씨를 찌르고 달아났다.

B 씨는 119구급대의 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

경찰이 확보한 CCTV에서 두 사람이 거리에서 만나 함께 골목으로 들어가다가 A 씨가 품속에서 흉기를 꺼내는 장면이 포착된 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨를 추적 중이다.

