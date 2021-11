비수기 돌입한 중고차 시장, 연말 매수 적기 온다

[아시아경제 이창환 기자] 국내 중고차 시장이 비수기에 돌입하면서 시세가 하락세인 것으로 나타났다. 전문가들은 중고차 구매를 고려하고 있는 고객들에게는 연말 시세 하락기가 기회가 될 수 있다고 조언했다.

6일 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴은 주요 중고차 시세를 분석한 결과 11월 들어 국산차 및 수입차 평균 시세가 전월 대비 0.58% 하락했다고 밝혔다.

국산차는 전월 대비 전체 평균 시세가 0.17% 미세하게 하락해 11월 전통적인 중고차시장 비수기를 앞두고 있음에도 불구하고 지난 달과 비슷한 시세를 형성했다.

세단과 SUV(스포츠유틸리티차량) 모델 전반적으로 큰 폭의 시세 변화는 없는 가운데, 최근 연식변경 모델이 출시된 르노삼성 SM6는 이달 타 모델 대비 평균 시세가 1.96%로 다소 크게 하락했다.

이 외 현대 쏘나타 뉴 라이즈는 1.52%, 기아 올 뉴 K7 0.88%, 올 뉴 K3 0.64% 평균 시세가 하락했으며, 반대로 현대 그랜저 IG는 0.35%, 기아 더 뉴 K5 2세대는 0.04% 평균 시세가 아주 소폭 상승했다.

몇 달 간 시세 하락세에 있던 쌍용 티볼리 아머는 평균 시세가 2.13% 큰 폭으로 상승했다. 현대 코나, 싼타페 TM, 올 뉴 투싼, 더 뉴 쏘렌토, 르노삼성 QM6는 1% 이하 대로 평균 시세가 소폭 상승했다.

수입차 시세 0.97% 하락

수입차는 평균 시세가 전월 대비 0.97% 하락했으며, 국산차 보다 전반적으로 시세가 하락한 모델이 많고 하락폭도 컸다.

이 중 아우디 A4(B9)의 전월 대비 평균 시세는 3.76% 하락해 가장 많이 떨어진 것으로 확인됐다. 특히 최대가 기준으로 6.44% 크게 하락해 최대가가 전월 대비 194만원 떨어진 2825만원을 기록했다.

이 외에도 포르쉐 뉴 카이엔의 평균 시세는 2.88% 하락해 최소가 및 최대가 기준으로 전월 대비 238만원이 떨어져 8000만원 대에 구입이 가능했다.

이 외에도 쉐보레 더 뉴 스파크는 3.09%, 아우디 뉴 A6는 1.71%, 볼보 XC90 2세대는 1.64%,벤츠 C클래스 W205는 1.42% 평균 시세가 하락했다.

엔카닷컴 관계자는 “11월부터는 코리아 세일 페스타, 연말 신차 프로모션, 연식변경 모델 출시 등으로 인해 중고차 시장 비수기에 돌입하지만 올해 11월 국산차 시세는 가격 방어가 상대적으로 잘 이뤄진 것으로 보인다”며 “수입차의 경우 국산차 대비 시세 하락폭이 큰 경향을 보이고 있어 수입차 구매를 고려하고 있는 고객은 연말 시기를 잘 이용해 보는 것을 추천한다”라고 말했다.

