건국대 행정대학원 광진구의원 의정 연수 등 도와

광진구의회, 건국대 행정대학원과 업무 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회(의장 박삼례)가 지난 2일 의장실에서 건국대 행정대학원(원장 곽진영)과 업무 협약식을 가졌다.

건국대 행정대학원은 광진구에 위치하고 있으며, 1967년 사립대학교 최초 설립된 특수전문교육 기관으로 공공부문과 민간부문에 우수한 전문인력을 대량으로 배출하고 있다.

협약내용은 정책·입법·도시계획 등 학술 교류를 통한 상호 협력, 전문성 및 의정활동 향상을 위한 교육 및 연수, 세미나 및 특강을 통한 정보 교류, 의원 및 직원 장학금 지원 등으로 상호 발전적 교류 협력을 도모하고 있다.

곽진영 원장은 “본격적 지방자치시대 진입으로 지방의회 역할이 한층 중요해졌다”며 “양질의 교육, 전문가 협조, 학술 교류 등 업무 협약이 광진구의회 의원 역량 강화와 지방자치 발전에 기여하길 바란다”고 말했다.

박삼례 의장은 “국내를 대표하는 명문사학과 지역사회 발전을 위해 업무협약을 체결하게 됨을 매우 기쁘게 생각한다”며 “건국대학교 행정대학원과 광진구의회가 가진 역량과 장점이 지역주민에게 긍정적 효과로 나타나길 기대한다”고 전했다.

