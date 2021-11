바이든도 반긴 먹는 코로나 치료제‥화이자 급등·모더나 급락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 화이자가 개발한 코로나19 경구 치료 알약을 이미 상당수 확보했다면서 보건 당국의 승인이 나면 즉시 사용할 것이라고 말했다. 먹는 치료제 개발 효과로 화이자 주가는 급등했지만 백신 관련 기업들의 주가는 폭락세를 면치 못했다.

바이든 대통령은 5일(현지시간) "화이자가 코로나19 치료 목적으로 개발한 실험용 항바이러스 알약이 효과적인 치료제로 판명될 경우에 대비해 미국이 수백만 용량을 확보했다"라고 밝혔다.

바이든 대통령은 "이 약품이 미 식품의약국(FDA)의 승인을 받으면 미국은 치료제를 곧바로 가질 수 있게 된다면서 "이 치료제는 코로나19로 인한 최악의 결과로부터 사람들을 보호하는 우리 도구상자 속의 또 다른 수단이 될 것"이라고 큰 기대를 나타냈다.

바이든 대통령은 이 치료제가 코로나19로 인한 입원과 사망 위험을 극단적으로 줄일 수 있다고 예상했다.

이날 화이자는 코로나19 치료 알약 임상 시험 결과 입원과 사망 확률이 89%까지 줄어든다면서 가능한 한 빨리 FDA에 사용 승인을 신청할 계획이라고 밝혔다.

화이자 발표대로라면 이번 코로나19 치료제는 머크앤드컴퍼니(MSD)가 개발한 경구용 코로나19 치료제보다 효과가 더 좋다. 머크 치료제는 중증으로 악화하거나 입원할 확률을 절반 정도로 줄이는 것으로 발표됐다. 머크는 먹는 치료제에 대한 긴급 사용 승인을 FDA에 신청했다.

화이자의 먹는 치료제 발표는 증시에도 큰 영향을 미쳤다. 이날 뉴욕증시에서 화이자 주가는 10.8%나 급등했지만, 백신만 제조하는 모더나는 16.5%, 화이자의 코로나19 백신 제조 협력사 바이오엔테크는 20%나 급락하는 수모를 겪었다. 코로나19 백신 제조를 추진 중인 노바백스 주가도 11%나 하락했다.

먹는 코로나19 치료제를 개발 중인 머크의 주가도 9.8% 추락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr