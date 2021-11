美 고용 '청신호'…10월 일자리 53만개 늘어

고용증가에도 경제활동 참여율 변화 없어

다우와 S&P500 강세...나스닥은 하락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 10월 고용 시장이 델타 변이 코로나19의 위험에서 벗어나며 깜짝 반등을 기록했다.

미 노동부는 5일(현지시간) 10월 비농업 일자리가 53만1000개 증가했다고 발표했다. 이는 다우존스 집계 시장 예상치 45만개 증가를 큰 폭으로 웃돈 것이다.

8∼9월 일자리 증가 폭도 상향 조정됐다. 8월 일자리 증가는 당초 36만6000개였지만 48만3000개로, 9월 일자리는 19만4000 개에서 31만2000개 증가로 늘어났다.

10월 일자리 증가는 공공이 아닌 민간 부분이 주도했다는 점에서 더욱더 긍정적이다. 10월 공공 부문 일자리는 7만3000개 감소했지만 민간 부문 일자리가 60만4000개나 늘어났다.

레저·접객업은 물론 전문사무서비스업, 제조업, 운수·창고업, 건설업 등 다양한 업종에서 직원들을 고용했다.

실업률은 4.6%로 전월 4.8%보다 0.2%포인트 감소했다.

이날 고용보고서가 고용 회복세가 정상 궤도에 다시 진입했음을 보여준다고 평가도 있지만, 우려의 목소리도 여전하다.

고용 확대에도 생산가능인구 중 취업자와 구직자 비율을 가리키는 경제활동참가율은 61.6%로 전월과 같았기 때문이다. 집값과 주가 상승으로 조기 은퇴에 나서는 이들이 많아지는 상황이 고용 회복을 더디게 하고 있다는 평가다.

고용 회복은 미국 기준금리 인상을 결정할 수 있는 요인이다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 하루 전 자산매입 축소를 발표하면서 금리 인상을 위해 완전고용이 충족돼야 한다는 의견을 드러낸 바 있다.

손성원 로욜라메리마운트대 교수는 "임금 상승과 학교 수업 재개, 실업 수당 확대 종료가 고용 증가를 지원했지만, 여전히 경제활동참가율에 변함이 없었고 일자리 증가 속도가 느리다. 이는 Fed가 양적완화를 단계적으로 중단하고 금리를 인상하는 데 시간이 걸릴 것임을 예고한다"라고 설명했다.

고용 지표 호조에 힘입어 이날 뉴욕 증시 주요 지수는 혼조세다. 오후 1시30분 현재 다우지수는 0.38%, S&P500 지수는 0.23% 상승했지만, 나스닥은 상승분을 반납하고 0.04% 하락 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr