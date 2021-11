우리금융, 전 직원에 메타버스 등 '디지털 특강' 실시

손태승 회장 "디지털부문 생존의 문제로 인식"

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 디지털 퍼스트 문화 확산과 디지털 마인드 제고를 위해 지주사 전 직원을 대상으로 '디지털 특강'을 실시한다고 7일 밝혔다.

디지털 특강은 우리은행과 우리카드, 우리에프아이에스, 우리금융경영연구소의 디지털 분야 실무 담당 직원들이 직접 강사가 돼 매월 2회, 총 12회에 걸쳐 주기적으로 실시된다. ▲메타버스 ▲인공지능 ▲빅데이터 ▲블록체인 ▲마이데이터 ▲디지털 트렌드 등 다양한 디지털 전문분야별 이론 및 사례 중심으로 진행된다.

디지털 특강은 '디지털혁신 문화' 확산을 강조한 손태승 회장의 특별 주문으로 추진됐다. 디지털 실무를 담당하지 않는 직원도 다양한 디지털 기술 및 서비스에 대한 이해도와 친숙도를 높이기 위한 조치다. 특히 우선 지주사 직원을 대상으로 진행한 후 향후 그룹사 전 직원 대상으로 확대 검토 중이다.

손 회장은 “디지털부문은 미래를 담보할 생존의 문제로 인식해야 한다”며 “이번 특강으로 전 직원이 디지털 마인드를 갖추고 그룹 전체에 디지털 문화를 더욱 확산시킬 수 있는 좋은 기회로 삼아 달라”고 당부했다.

