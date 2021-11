◆공정거래위원회 <국장급 전보>▶유통정책관 최무진 <과장급 전보>▶심판총괄담당관 김근성 ▶경쟁심판담당관 한경종 ▶ 송무담당관 심주은 ▶운영지원과장 정희은 ▶시장구조개선과장 정창욱 ▶시장감시총괄과장 선중규 ▶서비스업감시과장 홍형주 ▶기업거래정책과장 박세민 ▶서울지방공정거래사무소 총괄과장 김성근 ▶서울지방공정거래사무소 제조하도급과장 이하나 <과장급 승진>▶서울지방공정거래사무소 소비자과장 김동명

