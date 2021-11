[W포럼] 예쁜 배우와 좋은 시

정은귀 한국외국어대학교 교수

해마다 시월이 되면 노벨상이 발표된다. 올해는 영국에서 활동 중인 아프리카 출신의 난민 작가 압둘라자크 구르나에게 상이 돌아갔다. 잘 알려지지 않은 작가여서 다들 놀랐고 우리말로 아직 번역이 되지 않아 독자들의 궁금증은 긴 기다림으로 바뀌었다. 이런 상황 앞에서 늘 생각하는 것은 문학번역의 중요성과 번역가의 역할이다.

문학은 인간으로 살아가는 일의 다양한 경험과 공감을 나누고 세계를 잘 이해하는 일이다. 문학번역은 한 나라의 문화의 수준을 보여주는 바로미터이며, 문학 중에서도 시는 언어를 벼려낸 예민한 감각을 그대로 읽어야 하는 장르다. 우리 시를 영어로 옮겨 해외에 소개하고 또 영미시를 우리말로 옮겨 우리 독자에게 소개하는 필자는 노벨상 시즌에 상업적 특수로 반짝, 번역의 중요성이 강조되어서는 안 된다는 생각을 자주 한다.

작년에 노벨문학상을 탄 루이즈 글릭의 경우에도 많은 독자들이 번역을 기다리고 있다. 글릭의 시 번역 계약을 맺을 때는 연구자이자 번역가로서의 정체성만 생각하면 되었는데, 출판 시장 안에서 독자들과의 관계를 생각하면 번역에 대한 고민이 더 길어진다. 최근에 오래 생각한 구절 하나만 예를 들면, “마음을 발가벗기다”는 표현이 있다. 절망을 나누는 연인에 대한 이야기다. 시인의 시적인 결단이 도드라진 구절인데, 편집자는 마음을 ‘드러내다’고 톤을 부드럽게 하자고 한다. 더 예쁜 표현으로 가자는 요청을 앞에 두고 나는 고민한다. 그러다 묻는다. 독자들은 어떤 시를 만나고 싶어할까?

내 대답은, 독자들은 예쁜 시가 아니라 좋은 시를 만나고 싶어 한다는 것이다. 최근 열린 한 심포지엄에서 시카고 대학의 저명한 번역 학자는 ‘번역가는 배우다’라고 했다. 문학 번역에 대한 적절한 비유다. 배우가 예쁘게 연기하고자 하면 역할을 망친다. 앞의 예로 돌아가 생각하면, 당신은 자기 절망을 상대방에게 강요해 본 적이 있는지? 혹은 자기 절망을 반복하여 말하는 사람을 오래 마주한 적이 있는지? 동사 “bare”를 선택한 시인의 결단 앞에서, “드러내다”는 좀 평범하게 들린다.

절망을 강요하여 상대에게 이입하는 관계가 있다. 말하는 이나 듣는 이나 마음에 상처가 깊이 남는, 영혼이 탈탈 털린다고 표현하는 그런 관계의 아픔, 살면서 경험하는 일이다. 그 아픔을 지나야 서로를 잘 볼 수 있고 사랑은 그런 헐벗음까지 다 껴안은 후에야 완성된다. 고심 끝에 “발가벗기다”를 고집하여 편집자의 이해를 바라며 원고를 보냈다.

오늘도 예쁘고 쉬운 언어로 독자를 만나고픈 소망과 원시의 목소리를 잘 재현하는 배우의 소망을 함께 놓고 고민한다. 예쁜 배우가 아니라 좋은 시를 잘 들려주는 번역-배우가 되고 싶다. 번역은 수동적인 하인의 일이 아니라 작품을 해석하는 수준 높은 비평 작업. 또 번역은 원작과 역자의 다른 언어, 역자와 출판 편집의 모든 복잡한 과정이 함께 어우러져 합주되는 공동 작업이다. 독자를 보듬는 일이 번역의 윤리와 어긋나지 않고 예민한 시의 결을 잘 살리는 번역을 위해 컴퓨터 앞에 앉아 두 언어 사이를 오간다.