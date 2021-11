영광군, 13일 ‘청소년 플리마켓’ 개최

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 13일 청소년문화센터 앞 광장에서 ‘2021년 청소년 플리마켓’을 운영한다고 5일 밝혔다.

군 청소년참여기구 청소년위원들의 기획으로 진행되는 이번 행사는 중고물품을 재활용하고 나눠 쓰며 환경보호 활동에 동참하고 물품과 수익금 기부를 통해 나눔의 가치를 널리 확산하기 위해 마련됐다.

플리마켓은 청소년과 지역주민 모두에게 물품을 기부 받아 무인 판매 형식으로 운영되며 물품 기부자에게는 봉사활동 시간과 함께 소정의 선물을 증정할 예정이다.

물품 기부는 네이버폼 링크를 통해 온라인 신청서 접수 후 청소년문화센터에 방문해 접수하면 된다.

청소년문화센터 관계자는 “코로나19로 침체된 청소년 문화활동 활성화를 위해 청소년 스스로 기획하고 추진하는 이번 행사에 청소년과 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁한다”며 “앞으로도 지역 청소년의 건전한 성장을 위한 아낌없는 지원을 하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 군 청소년문화센터 또는 노인가정과 아동청소년팀으로 문의하면 된다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr