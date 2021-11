[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 지난 4일 오전 11시 13분쯤 서구 쌍촌동의 한 다가구주택에서 화재가 발생했으나 인근에 비치된 소화기로 초기진화를 시도해 큰 피해를 막았다.

해당 주택 거주자는 음식물을 조리하던 중 외출을 했고 음식물과 냄비가 타면서 연기가 발생했다. 이때 위층 거주자가 이를 확인하고 인근에 비치된 소화기를 활용하여 초기진화를 시도한 덕분에 화재가 확대되는 것을 막을 수 있었다.

해당 건물은 '광주광역시 주택 소방시설 설치 기준 조례'에 근거해 추진된 주택용 소방시설 보급 사업에 의해 주택용 소방시설이 보급된 대상이다.

소방서 관계자는 “주택용 소방시설을 활용해 화재피해를 최소화한 많은 사례들에서 볼 수 있는 것처럼 주택용 소방시설 설치는 필수적이다”라며 설치를 독려했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr