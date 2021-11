광주은행, 대학등록금 납부 이벤트 당첨자 경품 증정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 ‘2021년 2학기 대학등록금 납부 이벤트’의 당첨자를 발표하고, 등록금 납부 이벤트의 당첨고객 2명을 본점에 초청해 경품 증정식을 가졌다고 5일 밝혔다.

지난 8월 23일부터 9월 30일까지 광주은행을 통해 대학등록금을 납부한 대학(원)생들을 대상으로 진행한 ‘2021년 2학기 대학등록금 납부 이벤트’에서 추첨을 통해 행운의 주인공 총 152명을 선정했다.

이벤트 당첨자 1명에게 아이패드, 또다른 당첨자 1명에게 아이폰을 전달했으며, 50명에게는 모바일문화상품권 3만원, 100명에게는 스타벅스 아메리카노 모바일쿠폰 2매를 전달했다. 당첨자는 광주은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.

아이패드 경품에 당첨된 조수민 조선대학교 학생은 “코로나19로 힘든 학교생활을 보내던 중 당첨 소식을 듣고 학교생활의 좋은 추억을 만들 수 있게 되어 기뻤다”며 “지역 대학생들에게 필요한 금융상품과 서비스를 제공하는 광주은행에 앞으로도 더 좋은 기억으로 자주 찾아가게 될 것 같다”고 소감을 전했다.

이달호 광주은행 부행장은 “항상 광주은행에 애정과 관심을 가지고 이벤트에 참여해주신 고객 여러분께 감사드린다. 앞으로도 광주·전남 대표은행으로서 미래의 주역이 될 우리 지역 대학생들에게 다양한 금융서비스와 젊은 고객에 대한 맞춤상품을 제공할 뿐만 아니라 대학생 홍보대사 및 지역인재 채용 등 다양한 지원활동에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr