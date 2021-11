'위드 코로나' 첫 주말 서울 도심 곳곳 집회·행진 예고…3000여명 거리로

[아시아경제 이관주 기자] 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 후 맞은 첫 주말 서울 도심에서 크고 작은 집회·시위가 개최된다.

5일 경찰에 따르면 토요일인 6일 서울 도심에서는 20여개 단체가 총 3000여명 규모의 집회를 열겠다고 신고했다.

석방운동본부는 낮 12시 30분부터 오후 4시까지 시청역에서 효자치안센터까지 499명 규모의 집회·행진을 신고했고, 국민혁명당은 낮 12시부터 종로구 교보빌딩 또는 동화면세점 앞에서 499명 규모 집회를 예고했다.

기후위기 비상행동은 오후 2시부터 300명이 서울대병원에서 보신각까지 집회와 행진을 하겠다고 신고했고, 고교연합은 200명이 오후 5시부터 교보빌딩에서 출발해 2시간가량 행진을 벌이기로 했다.

보수성향 단체인 일파만파와 국본, 태극기부대는 각각 99명이 종로구·중구 일대에서 집회를 신고했고, 국투본과 비상시국국민회의도 강남권에서 오후 2시 99명 규모의 집회 및 행진을 계획하고 있다.

위드 코로나 정책 시행과 함께 각종 행사와 집회는 백신접종 여부와 상관없이 최대 100명 미만까지 가능해졌다. 접종 완료자 등으로만 구성되면 500명 미만까지 허용된다. 이 경우 집회 주최자는 참가자들의 백신접종 여부 또는 음성 증명서를 반드시 확인해야 한다.

경찰은 참가자들의 집회·시위 자유를 최대한 보장하되, 방역수칙 위반이 확인되거나 신고 규모 이상의 인원이 모일 경우 추가 집결을 차단시키는 등 엄정 대응할 방침이다.

