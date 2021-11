"협업에 플로깅까지"…가을에도 이어지는 호텔 ‘친환경 바람’

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계에 '친환경 바람'이 거세게 불고 있다. 친환경 브랜드와 협업한 객실 패키지를 선보이는가 하면, 고객이 산책하며 쓰레기를 줍는 활동을 하고 선물을 받을 수 있는 이벤트도 마련했다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 동참하기 위한 목적과, 소비를 통해 자신의 신념과 가치를 드러내는 '미닝아웃', '가치소비' 등을 중시하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객 트렌드에 맞춰가기 위한 목적이 함께 작용했다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 관광산업 내 일회용 플라스틱 문제를 해결하는 에코 스타트업 서스테이너블랩에서 출시한 친환경 브랜드 '이든'과 협업해 객실 내 어메니티 제품을 친환경 제품으로 변경했다. 이와 함께 'Earth Save Green' 패키지를 선보인다. 객실 1박과 이든의 '비건샤워 얼스키트 포 트래블' 제품, 조식 2인으로 구성됐다.

'비건샤워 얼스키트 포 트래블'은 기존 어메니티 기능은 구현하되 플라스틱 용기를 없앤 친환경 어메니티 6종이 포함된다. 아이와 임산부도 안심하고 사용할 수 있는 플라스틱 프리, 팜 오일 프리, 100% 식물성 비건 올인원 제품과 얼스바 트래블 케이스, 얼스탭, 얼스브러시 & 밤부 트래블 케이스, 그물백 파우치로 구성된다.

글래드 호텔은 비건 뷰티 브랜드와 손잡았다. 글래드 호텔은 겨울 호캉스를 위한 '디어 윈터' 패키지를 내년 1월31일까지 선보인다. 디어달리아와 협업한 콘셉트룸 1박 시 '디어달리아 파티 세트', 일반 객실 투숙 시 '디어달리아 파라다이스 듀얼 팔레트'를 제공한다. 프랑스 시드르 브랜드 '쎄시 시드르'의 로제&쁘와레를 제공하며, 메종 글래드 제주는 레스토랑 '삼다정' 조식 2인을 추가로 제공한다.

패키지 혜택에 포함된 디어달리아의 파라다이스 듀얼 팔레트는 눈과 입술, 볼 등에 다양하게 활용 가능하다. 색상은 랜덤으로 1개 제공하며 콘셉트룸 예약시 펄과 글리터의 조합으로 눈매를 강조하는 '파라다이스 샤인 아이 시퀸'과 '매트 립 수트 미니 컬렉션', '‘미니 마블 손거울'로 구성된 디어달리아 파티 세트를 제공한다. 디어달리아는 동물 실험을 반대하고 동물성 성분을 배제한 100% 비건·크루얼티 프리 원료를 사용한다.

조선호텔앤리조트가 운영하는 그랜드 조선 제주는 11월 '세계 비건의 달'을 맞아 제주 올레길을 걸으며 '플로깅(Plogging)'을 체험할 수 있는 이벤트를 진행한다. 플로깅은 '이삭을 줍는다'는 뜻의 스웨덴어 'plocka upp(플로카 우프)'와 영어 단어 'jogging(조깅)'의 합성어로 산책이나 조깅을 하는 동안 쓰레기를 줍는다는 의미다.

그랜드 조선 제주는 ESG 경영의 일환으로 호텔을 방문한 고객들이 직접 플로깅을 체험하며 제주 환경 살리기에 자연스럽게 동참할 수 있도록 '렛츠 플로깅 위드 그랜드 조선 제주' 이벤트를 진행한다. 해당 이벤트는 오는 13일, 20일 총 2회에 걸쳐 진행되며 오후 5시~5시40분까지 서귀포 올레길을 걸으며 버려진 쓰레기를 수거하고 아름다운 제주의 경관을 감상할 수 있도록 했다.

참여자 전원에게는 지난 해 11월1일 '세계 비건의 날'을 맞아 출시한 비건 뷰티 브랜드 '체이싱래빗'의 4만원 상당 비건 보습 패키지를 팀 당 1개 제공한다. 해당 이벤트는 행사 당일 3시간 전까지 투숙 고객 및 식음업장 이용 고객들을 대상으로 선착순 모집하며 총 15팀 참여가 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr