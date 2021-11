식품업계, 올 가을 배부르네…3분기 실적 개선

주요제품 가격 인상으로

3분기 실적 개선 전망

동원F&B 영업익 11.8% 증가



[아시아경제 임혜선 기자] 연초부터 주요 제품 가격을 인상한 식품업계가 3분기 만족스러운 성적표를 받았다.

5일 동원F&B는 올해 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간(438억5500만원)보다 11.8% 증가한 490억6200만원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 7.54% 늘어난 9650억7400만원으로 집계됐다. 7월 인수한 축산물 가공업체 세중과 동원F&B가 시너지를 내면서 실적이 개선됐다고 회사 측은 설명했다.

오리온은 3분기 영업이익이 전년 대비 7.1% 성장한 1160억원으로 2분기 대비 2배 이상 증가했다. 오리온의 영업이익 증가는 해외 법인의 초코파이 가격 인상 효과로 분석된다. 9월 중국 법인의 파이 4종의 가격은 6~10% 인상됐으며, 지난달에는 러시아 법인의 전 품목 가격을 평균 7% 인상했다. 4분기에는 해외 법인의 제품 가격 인상효과가 본격적으로 반영되며 더 큰 폭으로 실적이 개선될 것으로 전망된다.

롯데칠성음료는 올해 3분기 영업이익이 854억원으로 지난해 동기보다 46.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 매출은 6988억원으로 8.3% 증가했다. 사업 부문별로 보면 음료 부문 영업이익은 685억원으로 24.9% 증가했다. 올해 2월 출시한 제로사이다와 펩시제로 등의 판매가 증가했다는 설명이다. 주류 부문 영업이익은 119억원으로 1096.8% 증가했다. 맥주와 소주 공장 가동률을 높이고, 물류거점을 통합해 비용을 줄인 결과다.

CJ제일제당도 실적 전망이 밝다. CJ제일제당의 3분기 영업이익 컨센서스(시장전망치)는 4227억원으로, 전년동기 대비 5.12% 증가할 것으로 보인다. 슈원스 인수 성과가 결실을 보기 시작하는 가운데 국내 식품 부문은 가격 인상 효과로 안정적 수익성 개선세를 보일 것으로 예상된다.

농심도 2분기 실적 부진을 빠르게 회복하고 있다. 농심은 주력 제품인 라면이 국제 밀 가격과 팜유 등 핵심 원자재의 가격 상승으로 영업이익률이 크게 떨어지며 어려움을 겪었다. 실제 2분기 영업이익이 전년 대비 58% 급감했다. 이에 지난 8월 신라면 등 주요 라면의 출고가를 6.8% 인상했다. 업계에서는 라면 출고 가격 인상으로 연간 매출액 약 900억원의 개선 효과가 나타날 것으로 예상하고 있다.

