하이트진로, 운동회원권 O2O 플랫폼 ‘스톤아이’에 투자

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로가 쉽게 관리하고 이용할 수 있는 운동회원권 플랫폼을 개발한 스타트업 ‘스톤아이(서비스명: 다짐)’를 투자처로 선정하고 지분 투자 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

하이트진로는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 운동에 투자하는 비용과 시간이 증가하고 있는 덤벨이코노미 현상에 주목하고, 피트니스 산업이 꾸준히 성장할 것으로 전망해 투자를 결정하게 됐다.

‘다짐(多Gym)’은 운동시설 운영자와 회원간의 편의성을 증대한 O2O(온라인 오프라인 연계) 플랫폼 서비스다. 회원들은 다짐 앱을 통해 헬스, 복싱, 골프 등 전국 1500개 제휴 운동시설을 2~3개 선택해 생활패턴에 맞게 할인된 가격으로 ‘통합 회원권’을 구매?이용할 수 있다. 운영자들은 자체 개발한 소프트웨어 ‘다짐매니저’를 통해 회원들을 편리하게 관리할 수 있다.

현재 50만명이 넘는 인원이 앱을 다운로드 했으며, 회원권 거래 건수도 지속적으로 늘고 있다. 하이트진로는 서비스 지역 확대로 성장세가 더 커질 것으로 기대하고 있다.

허재균 하이트진로 신사업개발팀 상무는 “하이트진로는 2019년부터 F&B 분야는 물론 스마트팜, 물류 업체, 게임회사 등 경쟁력을 갖춘 다양한 스타트업을 투자해왔으며, 앞으로도 유망한 스타트업들을 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr