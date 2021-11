[신간안내] 어쩌면 동화는 어른을 위한 것

◆어쩌면 동화는 어른을 위한 것= 막막한 삶과 부조리한 세상에 지친 어른들을 위한 힐링 에세이. 아름다운 동화 25편과 동화속 명언 320가지를 한 곳에 모았다. 주인공들과 함께하며 그들의 삶에 공감하고 안타까워하고 기뻐하기도 하며 다양한 감정을 맛볼 수 있다. 그 시절처럼.(이서희 지음/리텍콘텐츠)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr