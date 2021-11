씰리침대, 창립 140주년 기념 '예비부부 할인 행사' 실시

[아시아경제 김종화 기자] 씰리침대는 창립 140주년을 맞아 예비 신혼부부와 구매 고객에게 특별한 혜택을 선사하는 '웨딩 서포트 프로모션'을 내년 1월 9일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 위드 코로나 도입으로 거리두기 방침이 단계적으로 완화됨에 따라 예비부부의 결혼 준비와 일상 회복을 지지하는 의미에서 △베스트 매트리스 할인 △사은품 증정 등 풍성한 혜택으로 구성됐다. 이번 프로모션은 전국 씰리침대 공식 대리점과 주요 백화점 내 씰리침대 매장에서 동시에 진행된다.

우선 씰리 No.140, 샹떼 등 씰리침대 창립 140주년을 맞아 특별 제작돼 인기를 얻고 있는 프리미엄 매트리스를 만나볼 수 있다. 두 제품 모두 티타늄 합금 소재의 스프링이 신체 중심을 안정적으로 잡아주고 든든한 지지력을 선사한다. 원단에는 스위스 항균 기업 세니타이즈의 천연 민트 유래 항균 기술이 적용돼 더욱 산뜻하게 사용 가능하다.

씰리 No.140에서 쿠션의 높이를 높여 더욱 푹신해진 씰리 No.140 울트라 플러쉬, 새로워진 플라워 패턴의 데즐링 레트로 II도 체험 가능하다. 씰리 No.140과 데즐링 레트로 II는 주요 백화점 씰리침대 매장에서, 샹떼는 전국 씰리침대 공식 대리점에서 만나볼 수 있다. 행사 기간 동안 매장에 방문 후 제품을 구매하면 금액대 별로 다양한 사은품도 증정 받을 수 있다.

씰리침대 관계자는 "오랫동안 결혼 준비에 어려움을 겪던 예비부부의 새 출발을 응원하고 행복한 결혼 생활을 지지하기 위해 이번 행사를 실시하게 됐다"면서 "내년 초까지 장기간 이어지는 만큼 신혼 고객뿐 아니라 연말 맞이 가구 교체를 희망하는 이들 모두 부담 없이 프리미엄 매트리스를 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

