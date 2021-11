뜨거운 청약열기에… 수도권 민간아파트 첫 완판

3분기 민간아파트 초기분양률 100%

2014년 통계 작성 이후 처음

[아시아경제 류태민 기자] 뜨거운 아파트 청약 열기에 수도권 민간 아파트가 처음으로 완판됐다. 지난해부터 집값이 천정부지로 치솟으며 생긴 ‘내집마련’에 대한 불안감이 청약경쟁률과 계약률을 높인 것으로 풀이된다.

5일 주택도시보증공사(HUG)의 민간 아파트 초기 분양률 동향 자료에 따르면 서울·경기·인천의 3분기(7∼9월) 평균 초기 분양률은 100%로 집계됐다. 이는 HUG가 관련 통계를 집계하기 시작한 2014년 10월 이후 처음이다. 초기분양률은 분양 개시일 이후 경과 기간이 3~6개월 내 사업장의 총 분양 가구 수 대비 계약 체결 가구 수 비율을 말한다.

업계에서도 초기 분양률이 100%를 기록한 것에 대해 이례적이라는 평가다. 청약 경쟁률이 높은 단지도 대출을 받지 못하거나 청약 당첨 부적격인 사례가 많고, 배정받은 동·호수가 마음에 들지 않아 포기하는 이들도 많아 정당 계약률이 100%에 달하는 경우는 흔치 않기 때문이다.

최근 서울에서 공급된 소규모의 ‘나홀로 아파트’가 미계약이 발생하면서 집값 하락의 신호탄일 수도 있다는 분석이 나오기도 했지만, 사실상 분양 초기에 계약까지 모두 끝난다는 사실이 공식 통계로 확인된 셈이다.

지방에서는 3분기 대전, 울산, 충북, 전남에서 초기 분양률 100%를 기록했다. 다만 전국 3분기 초기 분양률은 97.9%로 통계를 집계한 이래로 수치가 가장 높았던 2분기 98.3%보다는 낮아졌다.

전국 초기 분양률은 2019년 4분기(10∼12월)부터 8개 분기 연속 90%를 웃돌고 있다. 전국적으로 청약 열기가 지속하면서 3분기 5대 광역시와 세종시를 제외한 기타지방이 5대 광역시와 세종의 초기 분양률을 앞지르기도 했다. 기타지방 초기 분양률은 지난해 4분기부터 4개 분기 연속 90%를 웃돌아 3분기 역대 최고치를 기록했다.

