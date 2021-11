속보[아시아경제 이현우 기자] 미국 노동부가 발표한 지난주 미국 실업수당 신청건수는 26만9000건으로 전주대비 1만4000건 하락했으며, 시장 전망치인 27만5000건보다 낮은 것으로 나타닸다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr