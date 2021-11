광주소방 '요소수 대란' 소방차 출동엔 문제 없다

요소수 사용 차량 120대 6개월 이상 사용량 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 소방안전본부는 최근 중국에서 요소 수출을 금지함에 따라 요소수 대란이 발생했지만 소방·구급차 등의 출동에는 당분간 문제가 없을 정도로 사용량이 확보돼 있다고 4일 밝혔다.

광주소방은 자체 요소수 재고물량을 긴급 점검한 결과 6개월 이상 사용량을 확보해 놓은 상태로 확인됐다.

소방관서 운용 차량 248대 중 경유차량은 221대이며 이중 요소수를 주입해 운행하는 경유 차량은 전체의 48%인 120대다.

기존 비축된 요소수량은 3460ℓ로 월평균 사용량 450ℓ를 고려할 때 최소 6개월 이상 사용이 가능하다.

하지만 시 소방안전본부는 국내 요소수 수급 부족문제가 장기화 될 경우를 대비해 관내 주유소, 요소수 도소매업체 등과 협력해 요소수 확보 방안을 지속적으로 마련할 계획이다.

고민자 시 소방안전본부장은 “요소수 수급 부족으로 소방차량의 출동에 문제가 생기지 않도록 소방청 등 관련기관과 협의해 다양한 방안을 준비하고 있다”며 “어떤 상황에도 소방력 출동에는 이상이 없도록 대비하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr