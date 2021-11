광주 북부소방서, 불법행위 신고포상제 연중 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 피난 통로 확보와 관계인의 자율안전관리 정착을 위한 소방시설 폐쇄 등 불법행위에 대한 신고포상제를 연중 운영 중이라고 4일 밝혔다.

신고 대상은 문화 및 집회시설, 대형 판매시설·운수시설·숙박시설·위락시설·복합건축물(판매시설, 숙박시설이 포함된 것으로 한정), 다중이용업소 등이다.

불법행위를 목격 한 누구나 신고가능하며, 목격 한 후 48시간 이내에 별도의 신고서에 증명자료를 첨부해 방문ㆍ우편ㆍ팩스ㆍ정보 통신망 등의 방법으로 관할 소방서장에게 신고할 수 있다.

불법행위 주요내용으로는 ▲비상구 등 피난시설의 폐쇄(잠금) 행위 ▲방화문, 피난계단 등 피난시설 등의 훼손 ▲계단, 복도 등 피난시설 주위에 물건 적치 또는 장애물 설치 행위 등이다.

포상금 등은 현장 확인 등을 통한 위법행위 확인 및 신고포상금 지급 심사위원회를 거쳐 신고자에게 지급되며, 지급 되는 포상금은 최초신고 시 현금 또는 온누리상품권 5만원, 동일인의 신고에 대한 포상금 등의 금액은 월간 20만원, 연간 200만원을 초과할 수 없다.

강왕구 예방안전과장은 "관계인의 화재예방 및 안전의식을 높이고 화재 발생시 피해를 최소화 할 수 있도록 소방시설 등 불법행위 신고에 시민들의 많은 관심과 동참을 당부한다."고 전했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr