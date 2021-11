한미반도체 ‘마이크로 쏘 전용 A/S팀’ 신설

[아시아경제 박형수 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,400 전일대비 400 등락률 +1.29% 거래량 167,703 전일가 31,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "3Q 기대치 부합한 한미반도체, 새 장비로 중장기 성장 노려"한미반도체, 3분기 매출 916억원…영업익 309억원 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수 close 는 국내 고객사를 대상으로 최근 국산화에 성공한 마이크로 쏘 장비의 프리미엄 서비스 제공을 위해 전담 A/S팀을 구축했다고 4일 밝혔다.

신설하는 마이크로 쏘 전용 A/S팀은 삼성전자, SK하이닉스의 국내 파운드리 물량 증가와 관련해 Amkor 코리아, JCET 코리아, ASE 코리아, 하나마이크론, 시그네틱스, 엘비세미콘 등 국내외 OSAT 업체뿐만 아니라 삼성전기, 엘지이노텍, 대덕전자, 코리아써키드 등 고객사의 다양한 요청에 신속하게 대응하기 위한 전문 인력으로 구성한다. 전담 차량 20여대를 확충해 신속하고 체계적인 프리미엄 서비스를 제공한다.

올해 자체 기술력으로 국산화에 성공한 마이크로 쏘 장비의 전용 A/S 팀 신설을 계기로 앞으로 증가하는 국내 시스템반도체 물량에 대비한다. 고객사의 만족도 향상을 위해 적극적으로 대응할 계획이다.

한미반도체는 최근 인텔, AMD등의 CPU, GPU와 결합되는 어드밴스드 패키징용 하이엔드 PCB (FC-BGA) 절단 장비인 마이크로 쏘 P1 시리즈를 출시했다. 다양한 유형의 시스템반도체 패키징에 대응하기 위한 마이크로 쏘 시리즈 출시를 계획하고 있다. 5G, 메타버스, 데이터센터, 자율주행 등 늘어나는 시스템반도체 수요로 올해는 물론 내년에도 매출이 증가할 것으로 내다봤다.

