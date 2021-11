[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단과 SK이노베이션, 한국중앙자원봉사센터는 4일 기후위기 대응 및 탄소중립사회 실현을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 기후변화에 대한 국민들의 위기의식을 제고하고 기후행동에 자발적으로 참여할 수 있는 사회적 분위기를 조성하고자 마련됐다.

협약을 통해 세 기관은 기후위기 대응과 탄소중립사회 실현을 위한 캠페인과 공익프로그램을 공동으로 기획, 방송하는 등 대국민 홍보를 함께 진행할 계획이다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "지속가능 경영을 위한 발걸음을 함께 하게 돼 기쁘다"며 "기업과 시민단체, 그리고 공공기관이 함께 노력해 더 많은 분들이 환경을 생각하고 실천하는 사회 분위기가 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

