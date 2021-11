김해시, LH와 빅데이터 기반 도시 개발 방향 연구

LH와 빅데이터 공동연구 및 활용을 위한 협약 2년 연장 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 4일 한국토지주택공사와의 빅데이터 공동연구 및 활용을 위한 협약을 2년 연장 체결했다.

시는 지난 2019년부터 LH와 협력해 빅데이터를 통한 도시문제 해결, 도시 공공서비스 발전, 스마트시티 혁신을 추진해왔다.

주요 성과로는 빅데이터 분석 경진대회를 통해 '화재 발생 위험지역 예측 모델' 도출, LH 데이터 분석 플랫폼 COMPAS를 활용한 '녹시율 빅데이터 분석'으로 김해 도시녹지화 설계, 가로수 정책 결정에 적극적으로 활용하고 있다.

시는 이번 연장된 협약을 바탕으로 내년에는 '도시 데이터 수집을 위한 IoT 센서 설치 위치 선정' 과제를 추진할 예정이다.

시 관계자는 "앞으로도 LH와 협력해 환경, 교통, 안전, 에너지 등 도시 현안 해결을 위한 빅데이터 분석을 통해 도시 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr