"3분기 미국 스마트폰 시장점유율… 애플 42%, 삼성 35%"

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 올해 3분기 미국시장에서 애플과의 스마트폰 시장점유율 격차를 한 자리 수로 좁혔다.

4일 시장조사업체 카운터포인트리서치의 스마트폰 시장 보고서에 따르면 3분기 미국 시장 내 업체별 점유율은 애플이 42%로 가장 높았고, 삼성전자가 35%로 2위를 기록했다. 다음으로는 모토로라 8%, TCL 5%, 원플러스 3% 등이 뒤를 이었다.

지난해 같은 기간과 비교하면 애플이 3%포인트, 삼성전자가 5%포인트 상승했다. 삼성전자는 지난해 1분기 32% 이후 가장 높은 분기별 점유율을 기록하며 2020년 이래 줄곧 두 자릿수였던 두 회사의 점유율 격차를 한 자릿수까지 좁혔다.

제프 필드핵 카운터포인트리서치 연구원은 "애플 아이폰13은 공급 부족에도 불구하고 3분기 미국 전체 판매량의 17%를 차지했다"며 "삼성전자도 최근 폴더블 시리즈를 성공적으로 출시하고 갤럭시A32 5G 모델로 저가대 5G폰 판매량을 늘렸다"고 분석했다.

모토로라는 시장에서 철수한 LG전자의 점유율을 가져가며 3위에 오른 것으로 풀이됐다.

전체 미국 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 1% 성장했다. 카운터포인트리서치는 "지속적인 반도체 공급에도 애플, 삼성전자, 모토로라 등은 충분한 물량을 확보하며 점유율을 늘리고 전체 시장 회복도 견인했다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr