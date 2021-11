원·달러 환율, 1.0원 오른 1182.6원…달러인덱스 94선 등락(종합)

[아시아경제 장세희 기자]4일 원·달러 환율이 소폭 상승한 채 마감했다.

이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 1.0원 오른 달러당 1182.6원에 거래를 마쳤다.

미국 연방준비제도(Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 시장 예상과 부합한 결과를 발표하며 원·달러 환율은 3.1원 내린 1178.5원에 개장해 오전 1170원 후반대에 머물렀다. 이후 점차 오름세를 보이며 1182.7원까지 고점을 높였다.

앞서 연준은 테이퍼링(자산매입 축소)을 시작하겠다면서 이달과 다음달 자산 매입 규모를 150억달러씩 줄이겠다고 밝혔다. 다만 금리 인상 가능성에 대해서는 인내할 필요가 있다고 강조했다.

불확실성 해소에도 불구하고 역외에서 유로화가 약세를 보이며 달러가 강세를 띤 점이 환율 상승에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

오창섭 현대차증권 연구원은 "미국의 테이퍼링 발표로 불확실성이 해소된 측면이 있다"면서 "정부의 개입으로 당분간은 소강국면에 들어갈 것으로 보인다"고 말했다.

한편 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 우상향하며 94선에서 등락하고 있다.

