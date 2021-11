관광공사 목포 홍보 콘텐츠에 '보해소주' 등장

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국관광공사가 한국을 세계에 알리고자 만든 유튜브 콘텐츠 ‘Feel the Rhythmofkorea’에 보해양조 잎새주가 등장해 화제다.

한국관광공사가 4일 공개한 ‘Feel the Rhythm of Korea-MOKPO’ 영상은 1분 50초 분량으로,목포 부둣가에서 진행되는 새벽 경매시장의 모습으로 시작한다.

풍년가를 배경으로 시작된 영상은 생선을 놓고 벌어지는 치열한 경매 상황을 긴박한 음악과 함께 감각적으로 묘사한다.이어 목포 삼학도에서 열리는 항구포차의 모습이 등장한다.

목포에서 만날 수 있는 신선한 해산물 등 푸짐한 안주와 함께 잎새주를 즐기는 다양한 관광객들의 모습이 담겼다.

영상 종반부인 1분 28초에서는 잎새주와 함께 회에 잘 어울리는 15년 숙성 매취순까지 등장해 보해양조의 다양한 제품들을 만날 수 있다.이처럼 이번 영상에는 목포를 대표하는 키워드인 항구와 먹거리라는콘텐츠가 담겼다.

이번 영상을 제작한 한국관광공사는 목포의 다양한 문화와 먹거리를 담기 위해 지역을 대표하는 기업인 보해양조에 제작협조를 의뢰했다.보해는 세계인들에게 지역을 알리는 콘텐츠에 협조하고자 제품을 지원했다.

한국관광공사가 운영중인 유튜브 채널 ‘Imagine your korea’는 11월 현재 47만 명의 구독자가 있으며 지난 2020년 7월 공개한 ‘서울편’이 누적 조회수 4798만을 기록할 정도로 국내를 넘어 전 세계에서 큰 인기를 얻었다.

보해양조 관계자는 “한국을 넘어 세계인들로부터사랑 받는‘Feel the Rhythm of Korea’ 시리즈에 보해양조가 동참할 수 있어서 매우 영광이다”며“하루 빨리 코로나가 사라져서 더 많은 관광객들이 목포에서 보해양조 제품을 즐길 수 있기를 희망한다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr