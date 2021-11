"기존 주유소 인프라 활용하는 친환경 연료 개발" 현대오일뱅크, 덴마크社와 협력

[아시아경제 최대열 기자] 현대오일뱅크는 4일 덴마트 할도톱소와 친환경 기술을 협력하는 내용의 양해각서를 맺었다. 할도톱소는 친환경 에너지·화학분야 특허를 가진 회사로 친환경연료로 꼽히는 이퓨얼(e-fuel)에 대해 함께 연구개발하기로 했다. 이는 물을 전기 분해해 수소를 얻은 뒤 이를 이산화탄소 등과 혼합해 만든 신개념 합성연료다.

회사에 따르면 이퓨얼은 원유를 전혀 섞지 않고도 휘발유나 경유와 비슷한 성상을 구현해 낸다. 연소 시 이산화탄소가 배출되나 배출된 이산화탄소를 다시 포집해 반복활용해 탄소중립적인 자원순환시스템을 갖추는 것도 가능하다.

아울러 기존 주유소 인프라를 그대로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 차세대 연료·이동수단으로 각광받는 수소·전기차는 충전 인프라를 갖추기 위해선 대규모 투자가 필요하다. 이퓨얼은 기존 내연기관차를 친환경차로 바꿔준다는 점에서 현실성 높은 차세대 동력원 가운데 하나로 꼽힌다고 회사는 설명했다. 독일 포르셰나 일본 완성차업체는 이를 생산하거나 연구를 진행하고 있다.

덴마크 할도톱소는 블루·그린 암모니아에서 수소를 분리 생산하거나 신재생 에너지로 물을 분해해 수소를 생산하는 그린수소 분야에서 기술력이 앞선 것으로 알려졌다. 현대오일뱅크가 이산화탄소를 포집해 친환경 건축소재나 산업용 탄산가스 등으로 재활용하는 이산화탄소 포집·활용(CCU) 사업을 추진중인 터라 그간 쌓은 기술력을 바탕으로 이퓨얼 기술을 공동개발한다는 구상이다.

강달호 현대오일뱅크 대표는 "이퓨얼을 포함한 수소·이산화탄소 활용 외에도 바이오 연료, 폐플라스틱 자원화 등 다양한 친환경 분야에서 기술 협력에 나설 것"이라고 말했다.

